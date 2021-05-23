23.05.2021 (20:55)

На Государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

На Государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр завершился отборочный конкурс профессионального мастерства «Воин мира», где лучшие военнослужащие соединений РВСН продемонстрировали свои навыки в военной и профессиональной выучке.

Конкурс «Воин мира» считается самым разносторонним в международном конкурсе «АрМИ-2021», так как наравне с профессиональной военной подготовкой оцениваются знания военной истории и творческие способности участников. Военнослужащие соревнуются в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит».

Участники конкурса показали высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность, преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Кроме того, участники продемонстрировали знания военной истории, а также раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации, театрального искусства.

Сборная команда представит РВСН на Всеармейском этапе конкурса «Воин мира».

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