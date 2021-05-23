23.05.2021 (20:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск вошли в тройку лидеров на Всеармейском этапе международного конкурса военных связистов «Уверенный прием»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, в упорной борьбе заняли второе общекомандное место, набрав 337 баллов на Всеармейском этапе международного конкурса военных связистов «Уверенный прием», уступив только команде-хозяев, - Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного.

Конкурсанты из 13 команд-участников соревновались в нескольких этапах конкурса: «Уверенный прием», «Уверенная передача», «Радиообмен», «Радио ориентирование», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами». Состязания первого этапа для команд проходили в специализированных классах и на учебно-материальной базе академии в г. Санкт-Петербург.

В ходе конкурса команда радиотелеграфистов и IT-специалистов Воздушно-десантных войск продемонстрировала свои профессиональные навыки, показав мастерство в выполнении нормативов в радиообмене и оборудовании IT-инфраструктуры.

Второй год подряд радиотелеграфисты ВДВ становятся лучшими и завоевывают первое место. Также, на этапе «Работа по установлению видеосвязи с географически удаленными объектами» за счёт высокого уровня подготовки и безошибочной работы, военнослужащий Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им генерала армии В.Ф. Маргелова гвардии майор Дмитрий Горбачев не оставил шансов на победу остальным участникам.

Двое военнослужащих Воздушно-десантных войск вошли в предварительный состав сборной команды Вооружённых Сил Российской Федерации.

Лучшие специалисты связи, после формирования сборной команды, примут участие в международном этапе конкурса «Уверенный прием» в рамках Армейских международных игр «АРМИ-2021».

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