23.05.2021 (19:38)

В Ейске состоялось торжественное открытие Всеармейского конкурса подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ейске состоялось торжественное открытие Всеармейского конкурса подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова

В Краснодарском крае на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ состоялось торжественное открытие Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений противовоздушной обороны войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

Открыл соревнования начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Сегодня в нашем сплоченном строю более 100 военнослужащих-победителей предыдущих этапов соревнований. Это воины-зенитчики, кто завоевал право представлять свои военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Военную академию. Я уверен, что вы покажете высокий уровень подготовки, возможности нашего вооружения, умение слаженно действовать в любых условиях обстановки», – отметил генерал-лейтенант Александр Леонов.

В мероприятии приняли участие представители военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, военнослужащие и члены их семей, местные жители и отряды юнармейцев.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет, скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон.

Также военнослужащие выявят лучшего в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и др. в условиях применения условным противником химического оружия.

Кроме того, после прохождения единой полосы препятствий специалистам войсковой ПВО предстоит поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, из автоматов АК-74, находящихся на удалении до 500 м.

Соревнования пройдут в четыре этапа с 23 по 28 мая.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные силы РФ на Международном конкурсе «Чистое небо» в начале августа на полигоне Корла в Китайской Народной Республике.

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