23.05.2021 (19:00)

Главком ВМФ России поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за проведение уникальной программы мероприятий в «Ночь Музеев -2021».

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поблагодарил руководство и сотрудников Центрального военно-морского музея за проведение уникальной программы мероприятий в «Ночь Музеев -2021».

«Центральный военно-морской музей (ЦВММ) традиционно на высоком организационном и творческом уровне проводит мероприятия в «Ночь музеев». Восхищает отношение сотрудников Музея к формированию культурной и выставочной программы, стремление заинтересовать петербуржцев и гостей Санкт-Петербурга. Центральный военно-морской музей ежегодно в «Ночь Музеев» выглядит по-особенному. Число посетителей постоянно растёт. Это лучшее доказательство того, что в Музее работает сплоченный, дружный коллектив, любящий морские традиции и историю нашего Российского Флота», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого представил в «Ночь Музеев – 2021» уникальную и масштабную программу «Великая симфония моря», одной из составных частей которой стала мультижанровая постановка (рок-опера) «Паруса» в исполнении Театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета, Студии «ZvuTeam» Алексея Родина и ПМК «Ритм».

Прекрасным дополнением к ней стала возможность для всех гостей музея посетить не только залы постоянной экспозиции ЦВММ, но и специально созданную к Ночи музеев выставку «Якорь. Устройство и символ» (куратор ведущий методист ЦВММ Андрей Руденко). На ней гости музея узнали загадочную и увлекательную историю якоря, как одного из древнейших символов цивилизации, знака надежды, удачи и спасения, талисмана, возвращающего домой, и том, как якорь стал объектом поклонения во многих религиях и геральдическим атрибутом.

Еще одна новая экспозиция, которую Центральный военно-морской музей представил гостям Ночи музеев – фотовыставка сотрудника фото-службы музея Екатерины Аксеновой «Море, твоим матросом хочу я стать …». Работа в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого открыла новые грани творчества Екатерины Аксёновой как фотохудожника, а взгляд женщины и матери позволил по-новому посмотреть на бесценные артефакты через их отражение в чистых глазах ребёнка. Фотоработы Екатерины Аксёновой – это запечатленные эмоции тех маленьких посетителей ЦВММ музея, кто впервые смог прикоснуться к удивительному и романтическому миру морской истории.

Конечно не ночью, а лишь до позднего вечера на выставке «Победы адмирала Ушакова» маленьким гостям музея в игровой интерактивной форме рассказали о жизни и сражениях адмирала, о морских премудростях и службе на корабле. Непобедимый адмирал не раз встречался с взрослыми посетителями музея, данная же выставка в первую очередь ориентирована на детей. Каждый ребенок, вне зависимости от возраста, а все мы немножко дети, попадет на борт корабля эскадры Ушакова. Преодолевая трудности, изучая азы морской практики, тренируясь в тактических приемах, посетители смогут подобно Ф.Ф. Ушакову побеждать во славу России.

На выставке, созданной под кураторством научного сотрудника ЦВММ Марии Олейник при участии проекта и верфи «Штандарт» и багетной мастерской «АРТ МАСТЕР» представлены предметы и материалы, поступившие в собрание ЦВММ в разные годы. Реликвий относящихся к адмиралу Ф.Ф. Ушакову сохранилось не так много, но посетителям был представлен подлинной погон с мундира адмирала и трофейные флаги.

Все эти выставки, конечно же, можно будет посетить и после Ночи музеев.

Всю ночь рассвета в атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого выступали самые яркие и любимые петербургские музыкальные коллективы. Но об этом лучше не читать, а слушать, подпевать и пританцовывать, если конечно, к утру остались силы.

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