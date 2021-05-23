23.05.2021 (18:29)

Библиотека Военного духовно-просветительского центра пополнилась томами Православной Энциклопедии

Военный духовно-просветительский центр Военного Университета Минобороны России получил в дар от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 60 томов Православной Энциклопедии. Подарок лично передал заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

Православная Энциклопедия является специализированным справочным изданием, которое содержит всеобъемлющую информацию о более чем 2 000-летней истории Православия и его современном состоянии, а также знакомит читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями и явлениями науки, культуры, искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое внимание в Энциклопедии уделяется церковной жизни в XX веке.

В работе по созданию энциклопедии участвуют преподаватели духовных школ Русской православной церкви, институты Российской академии наук, Московский, Санкт-Петербургский и ряд университетов, синодальные комиссии и отделы Московской патриархии, а также научные центры Греции, Италии, представители иных поместных православных церквей. Издание сопровождается обширным иллюстративным материалом: цветными картами и многочисленными фоторепродукциями портретов и произведений церковного искусства.

Кроме того, на территории Военного духовно-просветительского центра Военного Университета Минобороны России открыта Выставка детского рисунка, организованная фондом «Ангелы среди нас». Все рисунки выполнены детьми с ограниченными возможностями.

Военный духовно-просветительский центр Военного Университета Минобороны России был открыт 1 сентября 2020 года. Здесь на регулярной основе проходят обучение слушатели нескольких учебных групп дополнительного профессионального образования. Профессорско-преподавательский состав Военного Университета разработал специальные программы обучения для помощников командиров соединений и воинских частей по работе с верующими военнослужащими, военных психологов и заместителей командиров по военно-политической работе.

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