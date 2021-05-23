23.05.2021 (16:40)

В Санкт-Петербурге, в Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония "Последний звонок", посвященная окончанию обучения воспитанников 11 класса

В Санкт-Петербурге, для 76 выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок. В церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, родители выпускников и почетные гости, среди которых были: выпускник Нахимовского военно-морского училища, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров, представитель «Союза суворовцев, нахимовцев и кадет» Андрей Романов, авторы и организаторы выставки фоторабот "Аристократы морей" Александр Алякринский, Росита Руис. От их имени выпускникам, отличившимся в учебе и службе, были вручены памятные подарки.

Церемония проходила на плацу училища под руководством начальника Нахимовского военно-морского училища вице-адмирала Алексея Максимчука. Он призвал нахимовцев помнить о том, что они являются продолжателями славных традиций Военно-Морского Флота России, с честью и гордостью нести высокое звание выпускников Нахимовского военно-морского училища, помнить своих преподавателей и воспитателей.

Поздравить выпускников Нахимовского военно-морского училища приехали воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Минобороны РФ", которые исполнили песню "Ленинградский вальс". Воспитанники 5-ого класса подарили своим старшим товарищам "Талисманы удачи" - бумажные кораблики с пожеланиями. Завершилось мероприятие торжественным прохождением нахимовцев перед трибуной.

Накануне проведения церемонии «Последнего звонка» в довузовских военно-морских учебных заведениях Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Подготовка новых поколений военных моряков находится в особом поле внимания Главного командования ВМФ. Всё, что закладывается во время учебы в характеры мальчишек, затем принесет огромную пользу Океанскому Военно-Морскому Флоту России. Воспитанники довузовских учебных заведений впитывают в себя эталонные традиции Российского флота, учатся морскому делу, ходят в дальние походы на учебных кораблях, посещают флоты, боевые корабли, верфи. Это важнейший процесс, позволяющий вырастить настоящих военных моряков»

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