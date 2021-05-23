23.05.2021 (18:04)

В 2021 году в Межрегиональный учебный центр РВСН поступит пять тренажеров аппаратуры связи

В 2021 году в Межрегиональный учебный центр Ракетных войск стратегического назначения (Ярославская область) поступит пять тренажеров аппаратуры связи.

Современные тренажеры позволяют осуществлять подготовку специалистов спутниковой, радиотелефонной, радиотелеграфной, радиосвязи и подготовку на приемных и передающих радиоустройствах, тропосферных станциях.

Одновременно на учебно-тренировочном комплексе могут обучаться до 30 курсантов.

Также аналогичные современные тренажеры аппаратуры связи будут поставлены и в филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого.

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