23.05.2021 (18:04)
В 2021 году в Межрегиональный учебный центр РВСН поступит пять тренажеров аппаратуры связи
В 2021 году в Межрегиональный учебный центр Ракетных войск стратегического назначения (Ярославская область) поступит пять тренажеров аппаратуры связи.
Современные тренажеры позволяют осуществлять подготовку специалистов спутниковой, радиотелефонной, радиотелеграфной, радиосвязи и подготовку на приемных и передающих радиоустройствах, тропосферных станциях.
Одновременно на учебно-тренировочном комплексе могут обучаться до 30 курсантов.
Также аналогичные современные тренажеры аппаратуры связи будут поставлены и в филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого.
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