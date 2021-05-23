23.05.2021 (17:55)
Ансамбль песни и пляски ЦВО занял первое место во всеармейском конкурсе ансамблей ВС РФ
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа занял первое место на VII Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации, который проходил на сцене Центрального академического театра российской Армии в Москве, а также в войсковых частях и организациях военного ведомства.
Впервые в конкурсную программу ансамбля ЦВО вошло выступление воздушного акробата, а изюминкой программы стало использование башкирского духового музыкального инструмента курай и лазерного шоу.
Первое место также было присвоено и ансамблю песни и пляски Западного военного округа. На втором месте - ансамбли песни пляски Балтийского флота и Черноморского флота, третье место заняли ансамбли Южного и Восточного военного округа.
Победители в номинациях решением жюри были объединены в связи с тем, что конкурс не проводился в прошлом году из-за ковидных ограничений.
Всего конкурсе участвовало 12 военно-музыкальных коллективов военных округов, флотов, Воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, Железнодорожных войск.