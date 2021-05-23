23.05.2021 (17:47)

Участники «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» посетили музей оружейной фабрики в Златоусте

Военнослужащие команд-участниц всеармейского этапа «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска», проходящего на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области, посетили музей знаменитой оружейной фабрики города Златоуст.

Вниманию военнослужащих были представлены образцы холодного и огнестрельного оружия, изготовленные мастерами фабрики. В том числе настоящие кавалерийские шашки, кинжалы и охотничьи ножи, исполненные в золоте и серебре и инкрустированные уральскими самоцветами.

Особое внимание экскурсантов привлекла экспозиция исторического и современного огнестрельного оружия, украшенного золотыми и серебряными вензелями знаменитой Златоустовской гравировки. Участники состязаний смогли подержать в руках и сфотографироваться на память с позолоченными пистолетами-пулеметами Шпагина, Симонова и легендарным пулеметом с водяным охлаждением системы Максима.

В завершение экскурсии участники всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые проходят в Челябинской области, сделали общее памятное фото на мемориале во внутреннем дворе музея.

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