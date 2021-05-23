23.05.2021 (16:01)

Специалисты по физической подготовке ВС РФ провели в технополисе «ЭРА» научно-практическую конференцию

Более 150 специалистов по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации приняли научно-практической конференции, посвященной вопросам совершенствования системы управления физической подготовкой, в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Работа конференции проходила в течение двух дней. Участники мероприятия со всей России обсудили вопросы разработки нового проекта наставления по физической подготовке и порядок его практической апробации в войсках.

Конференция проходила под руководством начальника Управления подготовки и спорта ВС РФ полковника Андрея Зыкова. На пленарном заседании были заслушаны доклады помощников главнокомандующих видами, командующих родами войск ВС РФ по физической подготовке, командующих войсками военных округов, родами войск ВС РФ по физической подготовке, начальников кафедр физической подготовки академий Минобороны России и другие.

В ходе мероприятия полковник Андрей Зыков вручил военнослужащим Военного инновационного технополиса «ЭРА» грамоты и дипломы за достижения в спортивных состязаниях, а также военнослужащих, отличившихся в организации физподготовки на местах, поздравил с награждением государственными, ведомственными наградами и очередными воинскими званиями.

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