Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.05.2021 (12:14)

Минобороны России передало военную технику российского производства вооруженным силам Сербии

23 мая в г. Ниш (Республика Сербия) в рамках оказания военно-технической помощи статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин  приняли участие в церемонии торжественной передачи модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС российского производства вооруженным силам Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники генерал-полковник Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба вооруженных сил Сербии генералу Милану Мойсиловичу башенный ключ от танка Т-72МС.

В ходе мероприятия представители российской делегации и заместитель Председателя Правительства – министр обороны Республики Сербии Небойша Стефанович обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.

Глава военного ведомства Сербии дал высокую оценку боевым возможностям переданной бронетанковой техники российского производства.

Поставленная техника укрепит боевой потенциал сербской армии и позволит обеспечить национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 1000 военнослужащих ЮВО в Абхазии привлечены к подготовке техники к летним условиям
В Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоится масштабный военно-технический форум «Армия-2021»
Военная техника, задействованная в параде Победы на Дворцовой площади, возвращается в пункты постоянной дислокации
В Дагестане морпехи Каспийской флотилии подготовят свыше 300 единиц ВВТ к летнему периоду эксплуатации

Метки:
ВВТ , Иностранные граждане
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false