23.05.2021 (12:14)

Минобороны России передало военную технику российского производства вооруженным силам Сербии

23 мая в г. Ниш (Республика Сербия) в рамках оказания военно-технической помощи статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков и заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин приняли участие в церемонии торжественной передачи модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС российского производства вооруженным силам Сербии.

После завершения динамического показа бронетехники генерал-полковник Александр Фомин вручил начальнику Генерального штаба вооруженных сил Сербии генералу Милану Мойсиловичу башенный ключ от танка Т-72МС.

В ходе мероприятия представители российской делегации и заместитель Председателя Правительства – министр обороны Республики Сербии Небойша Стефанович обменялись мнениями о российско-сербском военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.

Глава военного ведомства Сербии дал высокую оценку боевым возможностям переданной бронетанковой техники российского производства.

Поставленная техника укрепит боевой потенциал сербской армии и позволит обеспечить национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

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