23.05.2021 (15:08)

Военнослужащие подразделений беспилотной авиации обучились действиям в условиях радиоэлектронного подавления

В ходе совместной тренировки с подразделениями РЭБ специалисты отработали вопросы ведения воздушной разведки, скрытного выдвижения к указанным объектам и передачи цифровой информации по защищенным каналам связи.

Находясь на высоте до 3-х километров, беспилотные аппараты «Орлан-10» произвели фото- и видеофиксацию расположения огневых средств и личного состава условного противника, обеспечили своевременную передачу данных на командный пункт. Кроме того, для обнаружения скрытого перемещения противника применялись тепловизионные камеры.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до пяти тысяч метров.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице