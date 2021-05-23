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23.05.2021 (15:08)

Военнослужащие подразделений беспилотной авиации обучились действиям в условиях радиоэлектронного подавления

В ходе совместной тренировки с подразделениями РЭБ специалисты отработали вопросы ведения воздушной разведки, скрытного выдвижения к указанным объектам и передачи цифровой информации по защищенным каналам связи.

Находясь на высоте до 3-х километров, беспилотные аппараты «Орлан-10» произвели фото- и видеофиксацию расположения огневых средств и личного состава условного противника, обеспечили своевременную передачу данных на командный пункт. Кроме того, для обнаружения скрытого перемещения противника применялись тепловизионные камеры.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до пяти тысяч метров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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