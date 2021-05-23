23.05.2021 (15:05)

Большой десантный корабль «Иван Грен» отработал высадку морского десанта на необорудованное арктическое побережье

Большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен» с группой морской пехоты отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье полуострова Средний.

Учение прошло в Мотовском заливе Баренцева моря. Помимо десантного корабля в нём были задействованы бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82а отдельной бригады морской пехоты Северного флота.

Высадка десанта выполнялась способом «на упор». БДК «Иван Грен» подошёл вплотную к берегу и опустил носовую аппарель, с которой бронетранспотёры выезжали на грунт.

Это учение стало первым практическим выполнением задач морской десантной подготовки в Арктике для экипажа БДК «Иван Грен». Мероприятие прошло в сложных погодных условиях.

После проведения учения корабль отправился в Баренцево море для совершенствования учебно-боевых задач.

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