23.05.2021 (15:05)
Большой десантный корабль «Иван Грен» отработал высадку морского десанта на необорудованное арктическое побережье
Большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен» с группой морской пехоты отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье полуострова Средний.
Учение прошло в Мотовском заливе Баренцева моря. Помимо десантного корабля в нём были задействованы бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82а отдельной бригады морской пехоты Северного флота.
Высадка десанта выполнялась способом «на упор». БДК «Иван Грен» подошёл вплотную к берегу и опустил носовую аппарель, с которой бронетранспотёры выезжали на грунт.
Это учение стало первым практическим выполнением задач морской десантной подготовки в Арктике для экипажа БДК «Иван Грен». Мероприятие прошло в сложных погодных условиях.
После проведения учения корабль отправился в Баренцево море для совершенствования учебно-боевых задач.