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23.05.2021 (14:36)

Профилактическую акцию «Ремень безопасности» провели инспекторы ВАИ в Красноярском крае

Инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с военнослужащими частей и соединений в Красноярском крае.

Цель акции - осуществление проверок военных водителей на соблюдение правил дорожного движения, а также подготовке военного автотранспорта к эксплуатации в летний период. В ходе мероприятия сотрудники ВАИ проверили работу начальников контрольно-технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники, в том числе и порядок проверки исправности ремней безопасности.

В ходе акции особое внимание уделялось военным транспортным средствам, предназначенным для перевозки личного состава.

Всего в акции принимало участие более 20 сотрудников военной автомобильной инспекции Красноярского края.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Воинская часть , ВАИ
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