23.05.2021 (14:36)
Профилактическую акцию «Ремень безопасности» провели инспекторы ВАИ в Красноярском крае
Инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» с военнослужащими частей и соединений в Красноярском крае.
Цель акции - осуществление проверок военных водителей на соблюдение правил дорожного движения, а также подготовке военного автотранспорта к эксплуатации в летний период. В ходе мероприятия сотрудники ВАИ проверили работу начальников контрольно-технических пунктов по выпуску в рейс исправной техники, в том числе и порядок проверки исправности ремней безопасности.
В ходе акции особое внимание уделялось военным транспортным средствам, предназначенным для перевозки личного состава.
Всего в акции принимало участие более 20 сотрудников военной автомобильной инспекции Красноярского края.