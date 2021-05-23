23.05.2021 (14:31)

Рядовой спортроты ЦСКА, г. Самара Евгений Евграфов победил на чемпионате Приволжского федерального округа по маунтинбайку

В посёлке Бутурлино Нижегородской области в восьмой раз прошёл чемпионат Приволжского федерального округа по маунтинбайку. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Евгений Евграфов стал победителем в двух дисциплинах.

На трассе в Бутурлине соревновались спортсмены из Республики Чувашия, Пермского края, Нижегородской и Ульяновской областей в двух дисциплинах: кросс-кантри и гонка в гору. Кросс-кантри – олимпийская дисциплина, гонка по холмистой местности с включением лесных и гравийных участков, полей, грунтовых дорог; мощёные или асфальтовые дороги не должны превышать 15% от общей протяжённости трассы. Бутурлинская трасса для кросс-кантри оказалась довольно тяжёлой: спортсмены проходили её не менее полутора часов, а вот гонка в гору прошла очень быстро – для участников этот подъём оказался несложным.

По итогам двух дней соревнований военнослужащий спортроты ЦСКА, г. Самара Евгений Евграфов завоевал первое место. Второе место занял Денис Карпеев, третье – Максим Савинов. Все трое – представители Республики Чувашия.

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