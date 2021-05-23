23.05.2021 (14:20)

Восемь наград завоевали армейские спортсмены на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Будапеште

На продолжающемся чемпионате Европы по водным видам спорта завершились соревнования по прыжкам в воду. На счету спортсменов ЦСКА три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали.

Прапорщик Юлия Тимошинина первенствовала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Юлия выступала в паре с Екатериной Беляевой. Спортсменки набрали 307,44 балла по сумме пяти прыжков. Вторыми стали представители Эдем Чэнг и Лоис Тулсон (Великобритания), набравшие 290,58 баллов, третьими на пьедестал почета взошли прыгуньи из Украины Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

В индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки Юлия Тимошинина завоевала серебряную награду (329.20). Выиграла Анна Конаныхина (Россия), набравшая 365.25 баллов. «Бронзу» завоевала Андреа Спендолини-Сириэкс из Великобритании (326.60)

Прапорщик Александр Бондарь завоевал золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Спортсмен набрал 564,35 балла по сумме шести прыжков. «Серебро» завоевал британец Томас Дейли, набравший - 533,30 балла, «бронзу» - Виктор Минибаев - 530,05 балла.

В аналогичных синхронных прыжках Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли второе место (471.96), в финальном «поединке» они уступили Томасу Дейли и Метью Ли из Великобритании (477.57). Третьими на пьедестал взошли спортсмены из Германии Тимо Бартель и Патрик Хаустинг (424.32).

Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях, в составе которой выступала армейская спортсменка - младший сержант Кристина Ильиных, а также Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев. Серебряные медали завоевали: прапорщик Александр Бондарь Никита Шлейхер (трехметровый трамплин), Шлейхер и Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Бондарь и Минибаев (синхронные прыжки с вышки). «Бронза» в активе Ульяны Клюевой и Виталии Королевой (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Королевой и Ильи Молчанова (синхронные прыжки с трехметрового трамплина, микст), Беляевой и Минибаева (синхронные прыжки с вышки, микст).

Второе место в медальном зачете соревнований прыгунов в воду заняла команда Германии (4 золота, 1 серебро, 3 бронзы), третьими стали итальянцы (2-3-2)

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