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23.05.2021 (14:13)

Спортсмены ЦСКА завоевали 7 наград на Международных соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза К. Короткова в Хабаровске


В Хабаровске завершились Международные соревнования памяти Героя Советского Союза К. Короткова. На счету армейских спортсменов семь медалей различного достоинства: четыре «золота», два «серебра» и одна «бронза».

Армейская спортсменка Галина Головченко, стала лучшей в весовой категории до 69 кг. Второе место заняла - Мария Хернандес (Доминикана), «бронзу» взяли Алина Вебер из (Беларусь) и Маи Кито (Япония).

Представитель Центрального спортивного клуба Армии Джамбулат Бижамов подтвердил свое лидерство в весовой категории 75 кг. «Серебро» взял представитель Швеции Адель Белалия, «бронзу» - Миршариф Казимзаде (Азербайджан), а также Адам Белалия (Латвия).

Старший лейтенант Овик Оганисян стал лучшим в весовой категории 57 кг, в финальной схватке он победил Умида Рустамова из Азербайджана. Третьими на пьедестал почета взошли Николас Окох (Кения), а также Томо Цубои (Япония).

Прапорщик Володя Мнацаканян завоевал «золото» в весовой категории 49 кг. Вторым турнир завершил представитель Японии Цубаса Огава. «Бронзу» завоевали Артыш Соян, а также спортсмен из Узбекистана Сохиб Содихджонов.

Серебряную награду в категории 51 кг завоевала прапорщик Екатерина Пальцева, уступившая в финальном поединке спортсменке из Японии Тцукими Намики. Третьими стали Мигеэла Хеврандес (Доминикана), а также Диана Горишная (Эстония).

Воспитанник СШОР по боксу и кикбоксингу им. В.П. Ульянича Светослав Тетерин выступающий в категории свыше 91 кг, завоевал «серебро». Армейский спортсмен уступил представителю Узбекистана Лазизбеку Муложонову. Третье место занял Андрей Стоцкий (Россия).

Третьей на пьедестал почета в категории 57 кг взошли воспитанница СШОРК СКА г. Санкт-Петербург Карина Тазабекова, а также спортсменка из России Дина Богданова. Золотую медаль завоевала Сена Ирие (Япония), серебряную - Моника Серафин (Польша).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Награждения , Соревнования
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