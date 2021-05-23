23.05.2021 (13:49)

Команда ВИФК стала победителем командного первенства Спартакиады среди образовательных организаций высшего образования МО РФ по легкой атлетике

На футбольно-легкоатлетическом стадионе филиала ЦСКА, г. Ростова-на-Дону завершилась Спартакиада военных высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике.

Два дня упорнейшей борьбы за призовые места на пьедестале почета и звания «лучших из лучших» между 30-ю командами российских военных ВУЗов всего около 320 курсантов, приехавших на соревнования со всей России.

Старт соревнованию был дан 18 мая. С приветственной речью к участникам и гостям торжественной церемонии обратился заместитель начальника штаба Южного военного округа по связи, генерал-майор Владимир Балуба: «Приветствую всех участников команд здесь – на стадионе Центрального спортивного клуба Армии ростовского филиала. На этом популярном в г. Ростове-на-Дону спортивном сооружении офицеры и солдаты Южного военного округа сдают свои итоговые проверки по физической подготовке. Мы постарались создать для вас все возможные условия для того, чтобы вы показали на этих соревнованиях свои лучшие результаты. Хочу пожелать вам, чтобы те многочисленные часы, потраченные на упорные тренировки, были реализованы в виде ваших максимальных результатов, а самое главное, товарищи военнослужащие – без травм!».

В первый соревновательный день участники Спартакиады состязались в таких дисциплинах как: бег на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, прыжки в длину, в высоту и толкание ядра. Заключительным видом соревновательной программы второго дня Спартакиады стали эстафеты: 800+400+200+100 м среди мужчин и 400+300+200+100 м среди женщин. Победу одержали представительницы Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого (г. Балашиха) с результатом 4:19,70 с и общим количеством очков 667.

Среди мужчин лучшими в данных дисциплинах стала команда Военного института физической культуры (г. Санкт-Петербург) с результатом 3:15,95 с и общим количеством очков 1288.

По итогам Спартакиады победу в общем зачете одержала сборная ВИФК (Военный институт физической культуры г. Санкт-Петербург) – 5826 баллов, второй стала сборная Военного учебно-научного центра ВВС Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Воронеж – 4885 баллов, бронзовыми призерами соревнований стала сборная Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного г. Санкт-Петербург - 4730 баллов.

На торжественной церемонии награждения участников соревнований и закрытия Спартакиады с благодарственным словом ко всем присутствующим обратилась комендант Спартакиады, начальник команды - старший тренер спортивной команды ЦСКА по легкой атлетике подполковник Елена Донькина: «Мы не виделись с вами 2 года. Этот старт был очень важен и для нас, и для вас, дорогие участники. По итогам этих соревнований будет сформирована сборная команда Вооруженных сил России для участия в III Всемирных кадетских играх. У курсантов легкоатлетов славные традиции, они всегда на кадетских играх завоевывают очень много медалей, и сегодняшние достойные результаты помогут нам сформировать боеспособную команду. Очень рада видеть ваши эмоции, горящие глаза и высокие результаты!».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице