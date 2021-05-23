23.05.2021 (13:38)

Ансамбль песни и пляски Северного флота принимает поздравления с победой на Всеармейском смотре-конкурсе

Вчера в Москве прошёл VII Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации под названием «Поклонимся великим тем годам…».

Гран-при конкурса и денежный приз – миллион рублей – получил Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота. Решением жюри смотра-конкурса художественный руководитель Ансамбля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации капитан 2 ранга запаса Дмитрий Акманов награждён в номинации «Лучший режиссёр-постановщик».

Флотские артисты уже получили сотни поздравлений и положительных откликов как лично, так и в социальных сетях от воинов-североморцев и жителей Кольского Заполярья.

Ансамбль песни и пляски является визитной карточкой Северного флота. Все выступления творческого коллектива собирают полные залы.

VII Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации проходил на сцене Центрального академического театра российской Армии в Москве, а также в войсковых частях и организациях военного ведомства. В конкурсе участвовало 12 военно-музыкальных коллективов военных округов, флотов, Воздушно-космических сил, родов войск ВС РФ, Железнодорожных войск.

Главный приз по праву присуждён ансамблю песни и пляски Северного флота. Первое место заняли ансамбли песни и пляски Западного военного округа и Центрального военного округа. Второе место - ансамбли песни пляски Балтийского флота и Черноморского флота, третье - ансамбли Южного и Восточного военного округа.

Победители в номинациях решением жюри были объединены в связи с тем, что в прошлом году конкурс не проводился из-за ковидных ограничений.

Как отметил на церемонии закрытия заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, конкурс был проведен на высочайшем организационном уровне.

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