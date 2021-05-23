23.05.2021 (13:34)

Сборная Северного флота по хоккею примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации

Сборная Северного флота отправилась в город Санкт-Петербург, где примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой.

В состав сборной вошли лучшие игроки Северной военной хоккейной лиги, из состава команд «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «К-21» штаба и управления Северного флота, «Шквал» бригады противолодочных кораблей и «Абордаж» бригады десантных кораблей. Главный тренер сборной - старший лейтенант Константин Ганин.

Хоккеисты Северного флота неоднократно занимали призовые места на первенствах Вооруженных Сил Российской Федерации и Военно-морского флота. Флотская команда является действующим чемпионом Мурманской области, третий раз завоёвывая это звание.

Всеармейский чемпионат по хоккею с шайбой пройдет с 24 по 29 мая в спортивном комплексе «Хоккейный», в нем примут участие 9 команд из различных видов Вооружённых сил и родов войск, военных округов и Северного флота.

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