23.05.2021 (13:34)
Сборная Северного флота по хоккею примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации
Сборная Северного флота отправилась в город Санкт-Петербург, где примет участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой.
В состав сборной вошли лучшие игроки Северной военной хоккейной лиги, из состава команд «Гроза» армии ВВС и ПВО, «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, «К-21» штаба и управления Северного флота, «Шквал» бригады противолодочных кораблей и «Абордаж» бригады десантных кораблей. Главный тренер сборной - старший лейтенант Константин Ганин.
Хоккеисты Северного флота неоднократно занимали призовые места на первенствах Вооруженных Сил Российской Федерации и Военно-морского флота. Флотская команда является действующим чемпионом Мурманской области, третий раз завоёвывая это звание.
Всеармейский чемпионат по хоккею с шайбой пройдет с 24 по 29 мая в спортивном комплексе «Хоккейный», в нем примут участие 9 команд из различных видов Вооружённых сил и родов войск, военных округов и Северного флота.