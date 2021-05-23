23.05.2021 (13:27)

В Псковской области ракетчики Западного военного округа провели тренировку локализации очагов пожара

В Псковской области на базе зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа завершилось пожарно-тактическое учение штатных и нештатных пожарных команд.

По замыслу учения возгорание произошло в опасной близости от склада с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 мин.

С военнослужащими были проведены занятия по отработке действий при проведении работ по эвакуации боеприпасов со склада, тушению очага пожара, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших различные степени ожогов.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 4-х расчётов пожарно-спасательной части совместно с пожарными расчётами МЧС, всего более 50 человек и 5 единиц пожарной техники.

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