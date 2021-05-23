23.05.2021 (13:23)

В Подмосковье военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО отразили нападение на КПП

В Московской области в городе Наро-Фоминск военнослужащие мотострелкового взвода Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа находясь в дежурном подразделении антитеррора отразили нападение условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) соединения.

По сценарию учения дежурная смена военнослужащих суточного наряда была уничтожена внезапным нападением группой условных террористов. Ожидая подход основных сил соединения, члены незаконного формирования заминировали подступы к КПП. Снайперы мотострелкового взвода подразделения антитеррора в первые минуты столкновения уничтожили полевых командиров условных террористов. Саперы применили многоканальные полупроводниковые миноискатели ММП и провели инженерную разведку местности, обнаружив все заложенные взрывные устройства.

Перекрестным огнем автоматов АК-74М, АКСУ-74, пулеметов ПК военнослужащие смогли за короткое время отразить нападение условного противника и провести арест сдавшихся преступников.

В учении было задействовано около 70 военнослужащих и свыше 10 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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