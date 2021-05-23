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23.05.2021 (13:19)

С Москвы будет направлено на службу в Президентский, Преображенский и Семёновский полки более 300 новобранцев

В Москве со сборного пункта состоится торжественная отправка свыше 300 призывников для прохождения службы в Президентском полку, Отдельном Комендантском Преображенском полку и отдельном стрелковом Семеновском полку Западного военного округа, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, внешности и биографии.

В настоящее время офицеры полков завершили работу по отбору кандидатов на службу. В ближайшие дни состоятся торжественные церемонии отправки воинских команд к месту службы. В элитные подразделения отбираются призывники с отличной репутацией, ростом от 175 до 190 см, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом.

Президентский полк ФСО России и отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа – уникальные подразделения, дислоцированные в Москве, обеспечивают мероприятия с участием руководителей государства.

Семеновский полк Западного военного округа — это уникальное подразделение, в настоящее время в котором военнослужащие воинской части обеспечивают охрану объектов Минобороны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву
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