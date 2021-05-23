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23.05.2021 (13:16)

Более 1 тыс. военнослужащих Кантемировской танковой дивизии ЗВО приняли участие в спортивном празднике

В Подмосковье в городе Наро-Фоминск в Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа состоялся массовый спортивный праздник, в котором приняло участие более 1 тыс. военнослужащих.

В рамках спортивного праздника между военнослужащими состоялся забег на 3 и 5 километров, состязания на силу, быстроту и ловкость. Совместно с военнослужащими в спортивном празднике приняли участия и члены их семей.

В завершении праздника состоялось награждение кубками, медалями и грамотами победителей командных и индивидуальных видов спорта.

Целью спортивного праздника стало сплочение личного состава дивизии и повышение уровня физической подготовки военнослужащих. Спортивный праздник прошел под руководством и с личным участием командира Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Владимира Завадского.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Праздники , Соревнования
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