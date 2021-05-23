23.05.2021 (12:54)

Танкисты ЦВО одержали абсолютную победу в спортивном этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты ЦВО одержали абсолютную победу в спортивном этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон»

Три танковых экипажа Центрального военного округа (ЦВО) показали лучшие результаты в спортивном этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 в Челябинской области. В состязаниях принимали участие 18 экипажей из всех военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища.

Три экипажа ЦВО преодолели 800 метровую полосу препятствий за 4 минуты 12 секунд, 4 минуты 23 секунды и 4 минуты 32 секунды – это лучшие результаты среди 18 экипажей. Уральские танкисты допустили минимальное число зацепов на участке переползания под колючей проволокой с 24-килограммовыми патронными ящиками и продемонстрировали лучшую меткость при метании гранаты, трижды отправив снаряд в зачетных круг. Конкурсная дистанция была оборудована 8 препятствиями в том числе подземным проходом, забором высотой 2 метра и разрушенной лестницей.

За правильностью преодоления препятствий следила судейская комиссия, которая начисляла экипажам штрафные баллы за допущенные нарушения. По итогам соревновательного дня абсолютную победу в спортивном этапе «Танкового биатлона» одержала команда Центрального военного округа, второе место занял танковый взвод Казанского высшего танкового командного училища, на третьем месте расположились танковые экипажи Южного военного округа.

Всеармейский конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 проходит в Челябинской области, на полигоне Центрального военного округа. В нем принимают участие команды танкистов Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища, всего более 100 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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