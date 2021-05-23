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23.05.2021 (12:37)

Сотрудники военной автоинспекции ЦВО провели «Единый день безопасности юных пешеходов» в Иркутске

Сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) в Иркутской области провели «Единый день безопасности юных пешеходов».

В рамках мероприятия военные автоинспекторы вместе с военнослужащими и сотрудниками Госавтоинспекции на территории воинской части провели профилактические беседы и занятия с юными участниками дорожного движения, а также разместили вблизи образовательных учреждений надписи, напоминающие о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции призывают детей и взрослых быть бдительнее на дорогах, соблюдать ПДД, а родителям с юных лет доводить детям основы грамотного поведения на улицах города.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , Автомобили
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