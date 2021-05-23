23.05.2021 (12:37)
Сотрудники военной автоинспекции ЦВО провели «Единый день безопасности юных пешеходов» в Иркутске
Сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) в Иркутской области провели «Единый день безопасности юных пешеходов».
В рамках мероприятия военные автоинспекторы вместе с военнослужащими и сотрудниками Госавтоинспекции на территории воинской части провели профилактические беседы и занятия с юными участниками дорожного движения, а также разместили вблизи образовательных учреждений надписи, напоминающие о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции призывают детей и взрослых быть бдительнее на дорогах, соблюдать ПДД, а родителям с юных лет доводить детям основы грамотного поведения на улицах города.
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