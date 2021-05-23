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23.05.2021 (12:33)

С водолазами Балтийского флота проведено учение по устранению повреждений корпуса корабля

По легенде учения, корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина достигает от 5 до 10 метров. Доступ к пробоине изнутри корпуса корабля был затруднён, поэтому командиром принято решение на проведение водолазных работ с целью заделки повреждений корпуса. Находясь под водой, водолазная группа осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.

На следующем этапе учения военнослужащими были отработаны передвижение по морскому грунту в пункте базирования кораблей по сигналам, подаваемым с поверхности, с целью поиска и закрепления затопленных предметов, осмотр подводной части корпуса, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля, а также выполнены работы по очистке гребного винта от намотавшегося троса.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Балтийский флот , Учения , Водолазы
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