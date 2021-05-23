23.05.2021 (12:27)

На Балтийский флот прибывают младшие специалисты из учебных частей Минобороны

Для комплектования соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, самолетами гражданской авиации прибыли первые воинские команды выпускников учебных частей Министерства обороны России общей численностью около 300 человек.

Военнослужащих распределили на Балтийский флот после трехмесячного курса обучения. В основном, это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. Военнослужащие продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности, на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

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