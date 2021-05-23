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23.05.2021 (08:45)

Военно-тактическая эстафета «Юнармейский огневой рубеж» состоялась в Хабаровске

На спортивном комплексе «Авангард» в Хабаровске при содействии военнослужащих Восточного военного округа состоялась региональная военно-патриотическая эстафета «Юнармейский огневой рубеж».

В ходе мероприятия  представители военно-патриотических клубов выполнили нормативы по спортивной пулевой стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, а также снаряжению  его магазина.

Данная эстафета входит в комплекс испытаний всех военно-спортивных игр. В основе проекта лежит проведение мастер-классов по теоретическому и практическому освоению детьми, подростками и молодежью основ одного из элементов начальной военной подготовки (огневой рубеж), а также обучение и подготовка членов патриотических формирований к спортивной стрельбе из винтовок.

Общее количество участников эстафеты составило более 650 человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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