23.05.2021 (00:15)

Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Казахстана отработали противодиверсионные действия в ходе совместного учения на Каспии

В рамках совместного военно-морского учения группа кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан успешно отработала задачи противодиверсионных действий расчетами боевых пловцов.

Подразделения подводных диверсионных сил и средств военно-морских сил обоих государств, используя подводное снаряжение, выполнили осмотр винто-рулевой группы и днища боевых кораблей и судов обеспечения на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и водолазов-диверсантов условного противника.

Затем, совместная корабельная группа приступила к морскому переходу в район полигонов боевой подготовки Каспийской флотилии. Экипажи отработали вопросы совместного плавания в ордере, наблюдения за воздушной и надводной обстановкой, взаимного обмена информацией.

В состав корабельной группы, вышедшей в полигоны боевой подготовки с внешнего рейда порта Алатау, вошли пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли «Орал», и «Мангыстау». Со стороны ВМФ России принимают участие малый ракетный корабль проекта «Град Свияжск», базовый тральщик проекта «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик проекта «РТ-234», спасательное буксирное судно проекта «СБ-738», малое гидрографическое судно проекта «Анатолий Гужвин» и морской буксир проекта «МБ-58».

Совместное военно-морское учение стартовало 18 мая и продлится до 24 мая с.г. в военно-морских полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского моря.



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