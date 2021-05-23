23.05.2021 (08:15)

Разведчики ЮВО на Северном Кавказе выполнили прыжки с парашютом в составе разведывательных групп

Разведчики 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Кубани, выполнили прыжки с парашютом в составе разведывательных групп.

В ходе воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработали десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Предварительно разведчики в рамках специального курса подготовки проходят обучение на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого отрабатывают действия парашютиста в воздухе, в том числе при приземлении на различные поверхности и препятствия, возникновении нештатных ситуаций.

Также с военнослужащими ЮВО будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки приземления.

Всего в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке в подразделениях разведки будет проведено свыше 3 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет-2».



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