23.05.2021 (07:45)

Понтонно-переправочные подразделения инженерного соединения ЮВО проведут информационно-пропагандистские акции в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей

Понтонно-переправочные подразделения инженерногосоединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, во время перехода по внутренним водным путям, проведут информационно-пропагандистские акции на остановках в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей.

В городах Камеск-Шахтинский, Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в городах Пятиморск и Волжский Волгоградской области военные инженеры представят выставки современного вооружения и военной техники. Часть экспонатов будет расположена на одном из паромов, остальные образцы будут представлены на городских площадках.

В ходе торжественных мероприятий, организованных силами местных органов власти, ветеранских и общественных организаций, по случаю встречи участников акции, в городах состоятся выступления творческих коллективов из состава воинских частей гарнизонов и юнармейских отрядов. На городских площадях и набережных развернут свою работу передвижные пункты отбора на военную службу по контракту, а военные повара угостят всех участников акции армейской кашей.

Инженеры ЮВО начнут сплавляться 1 июня по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. Протяженность речного маршрута составит более 600 км.

В состав речной экспедиции в понтонном подразделении будут включены два парома: демонстрационный и жилой.

К 22 июня понтонные подразделения ЮВО прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, после чего совместно с понтонными подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

В переходе инженерных подразделений трех военных округов ВС РФ примут участие свыше 150 военнослужащих, будет задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

Также в ходе перехода с каждым понтонным подразделением проведут тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработают более 30 специальных задач по предназначению.



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