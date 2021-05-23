23.05.2021 (08:30)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии провели комплексную тренировку по противодействию ДРГ

На российской военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, проведена комплексная проверка по противодействию диверсионным разведывательным группам (ДРГ) условного противника.

Разведывательные подразделения были подняты по тревоге, блокировали и уничтожили условную незаконную вооруженную группу, предпринявшую попытку проникновения на территорию воинской части. При ликвидации ДРГ в составе группы блокирования были задействованы кинологи со служебными собаками.

Также военнослужащие выполнили эвакуацию «раненого», радиационную и химическую разведку.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия диверсионным группам ЮВО на высоком уровне.



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