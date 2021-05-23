23.05.2021 (07:30)
Сотрудники ВАИ приступили к техническому осмотру военной техники ВВО в Забайкалье в преддверии начала нового учебного периода
Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) приступили к техническому осмотру военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, в преддверии начала летнего учебного периода.
Военные автоинспекторы проводят осмотр исправности и технического состояния рулевого управления, состояние шин, а также других агрегатов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.
Диагностика выполняется при помощи специальных аппаратных средств и оборудования мобильного пункта проверки технического состояния. Сотрудниками ВАИ также проводится инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации военной техники в летний период.
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