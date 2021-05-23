23.05.2021 (07:00)

Военная полиция ВВО обеспечивает поддержание правопорядка на транспортных узлах Бурятии в период проведения весеннего призыва

В период весеннего призыва на маршрутах следования команд военнослужащих молодого пополнения в воинские части общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, дежурит более 80 процентов военнослужащих подразделений военной полиции.

На железнодорожных станциях, в аэропорте и аэродроме задействованы патрули военной полиции с задачей встречи и сопровождения призывников.

Помимо этого, с военнослужащими военной полиции ежедневно проводятся инструктажи и занятия по организации работы по сопровождению молодого пополнения на транспортных узлах Бурятии.

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