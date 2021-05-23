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23.05.2021 (06:30)

В Республике Бурятия на базе танкового соединения ВВО состоялась военно-спортивная игра «Победа»

На базе танкового соединения Восточного военного округа, состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов Юнармия.

Участниками Республиканского этапа стали команды-победители регионального конкурса.

В ходе проведения игр ребята военно-патриотических клубов и движения Юнармия продемонстрировали свои навыки по основам строевой подготовки, выполнили нормативы по  преодолению общевойсковой полосы препятствий.

Помимо этого проведены занятия по огневой подготовке, в ходе которых ребята выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемета Калашникова.

В завершении военно-спортивной игры «Победа», участники преодолели трассу «Дорога Героев», где ребята отработали задачи по военно-медицинской подготовке, выполнили метание гранат на дальность и точность.

Кроме того, ребята отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели условно зараженный участок местности и район инженерных заграждений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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