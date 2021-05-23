23.05.2021 (06:00)

Военнослужащие ВВО приняли участие в «Гонке Героев» среди спортивных команд в Забайкалье

В Забайкальском крае с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) завершился первый этап Всероссийской командной военно-спортивной игры «Гонка героев». Соревнования прошли в столице региона – городе Чита вблизи парка Победы.

В состязаниях приняли участие более 200 тыс. человек, в том числе военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО, а также, сборные команды трудовых коллективов и организаций края. Мероприятие привлекло около 1 тысячи зрителей.

Участники состязаний совершили 2-километровый забег с преодолением множества препятствий, большинство из которых разработаны для тренировок спецподразделений. Итоговое первое место заняла команда отдельного подразделения связи общевойсковой армии ВВО.

Отметим, что в гонке наравне с мужчинами бились за победу и представительницы прекрасной половины.

«Гонка героев» была проведена в четырнадцати городах России. Суперфинал состоится 10 сентября текущего года на подмосковном полигоне Алабино.

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