Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.05.2021 (05:40)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в Чите выполнили специальную обработку вагонов воинского эшелона, предназначенного для перевозки призывников.

Комплексную дезинфекцию военнослужащие подразделения РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, провели снаружи и внутри вагонов. Комплексной обработке были подвергнуты места для пассажиров, багажные отделения, системы кондиционирования, коридоры, тамбуры а также места общего пользования. При обработке использовался специальный раствор ДТС-ГК.

При этом расчеты специальной обработки использовали изолирующие костюмы защиты кожи и автономные комплекты дезинфекции. Всего для обеззараживания вагонов поезда было израсходовано несколько сот литров дезинфицирующего средства.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Заключительный этап военно – спортивной игры «Зарница» прошел в общевойсковой армии ВВО в Приморье
В Авачинской бухте заканчивается подготовка средств навигационного оборудования к эксплуатации в летний период
Драматический театр Тихоокеанского флота выступает с гастролями перед военнослужащими на Камчатке
Большой морской танкер Тихоокеанского флота «Борис Бутома» совершил заход на Филиппины

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false