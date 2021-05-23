23.05.2021 (05:40)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) в Чите выполнили специальную обработку вагонов воинского эшелона, предназначенного для перевозки призывников.

Комплексную дезинфекцию военнослужащие подразделения РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, провели снаружи и внутри вагонов. Комплексной обработке были подвергнуты места для пассажиров, багажные отделения, системы кондиционирования, коридоры, тамбуры а также места общего пользования. При обработке использовался специальный раствор ДТС-ГК.

При этом расчеты специальной обработки использовали изолирующие костюмы защиты кожи и автономные комплекты дезинфекции. Всего для обеззараживания вагонов поезда было израсходовано несколько сот литров дезинфицирующего средства.

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