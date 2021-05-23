23.05.2021 (05:20)

Заключительный этап военно – спортивной игры «Зарница» прошел в общевойсковой армии ВВО в Приморье

На плацу мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошел заключительный этап военно – спортивной игры «Зарница» – «Смотр строя и песни». Соревновались учащиеся 27 школ города и сел региона.

Юноши и девушки прошли тождественным маршем по плацу полка. Соревновались в исполнении строевых песен, индивидуальной строевой подготовке, а также в выполнении строевых приемов с оружием на месте. Компетентное жури из числа военнослужащих объединения, оценивали навыки участников соревнований и выставляли оценки командам.

По итогам соревнований лучшей стала команда учащихся гимназии № 133 среди школ Уссурийска и команда средней школы с. Каменушка среди сельских школ региона.

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