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23.05.2021 (05:20)

Заключительный этап военно – спортивной игры «Зарница» прошел в общевойсковой армии ВВО в Приморье

На плацу мотострелкового полка общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошел заключительный этап военно – спортивной игры «Зарница» – «Смотр строя и песни». Соревновались учащиеся 27 школ города и сел региона.

Юноши и девушки прошли тождественным маршем по плацу полка. Соревновались в исполнении строевых песен, индивидуальной строевой подготовке, а также в выполнении строевых приемов с оружием на месте. Компетентное жури из числа военнослужащих объединения, оценивали навыки участников соревнований и выставляли оценки командам.

По итогам соревнований лучшей стала команда учащихся гимназии № 133 среди школ Уссурийска и команда средней школы с. Каменушка среди сельских школ региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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