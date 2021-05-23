23.05.2021 (05:00)

В Авачинской бухте заканчивается подготовка средств навигационного оборудования к эксплуатации в летний период

Камчатские специалисты гидрографической службы завершают техническое обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской бухте.

Для выполнения гидрографических работ задействован новейший гидрографический катер БГК-2152, недавно поступивший в состав отряда. Его экипаж проводит ремонт после зимы плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне своей ответственности. Новейший навигационно-гидрографический комплекс, установленный на катере, позволяет выполнять работы по исследованию гидрологии моря, уточнению рельефа дна и топографическую съемку береговой черты.

Результаты этих работ позволят обеспечить безопасность мореплавания в Авачинской бухте и будут использованы для дальнейшей корректуры существующих навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.

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