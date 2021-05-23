23.05.2021 (04:30)

Драматический театр Тихоокеанского флота выступает с гастролями перед военнослужащими на Камчатке

На Камчатку с гастролями прибыл коллектив Драматического театра Тихоокеанского флота, выступления которого приурочены к 290-летию основания ТОФ.

В рамках программы коллектив флотского драматического театра подготовил для зрителей новый спектакль по пьесе Ясмины Реза «Бог резни» и детскую сказку по мотивам произведений Александра Пушкина «Тайна цветущего дуба». Гастроли проходят с 18 по 25 мая на сцене матросского клуба Подводных Сил ТОФ в Вилючинске и на нескольких площадках города Петропавловск-Камчатский. На выступления пригашены военнослужащие соединений и частей гарнизонов, члены их семей, а также жители и гости края.

За свою историю этот ведущий творческий коллектив Тихоокеанского флота побывал во многих странах мира и показал лучшие художественно-исполнительские традиции виднейших русских армейских и флотских коллективов. Он имеет неповторимый творческий облик, обладает своим креативным почерком.

Вместе с тем, на протяжении десятилетий его главными и самыми почетными зрителями всегда оставались советские, а затем российские военнослужащие.

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