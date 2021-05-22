22.05.2021 (22:30)

Центральный военно-морской музей в Ночь музеев пригласил петербуржцев и гостей города на программу «Великая симфония моря»

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого 22 мая пригласил с 18 до 6 часов утра принять участие в традиционной акции «Ночь музеев», посетить его залы, где петербуржцев, военных моряков и гостей города ждет программа «Великая симфония моря». Она познакомит всех гостей с экспозицией музея, моделями кораблей, редкими образцами оружия и корабельной техники, артефактами и реликвиями Военно-Морского Флота, а также убедит, что каждый корабль звучит по-своему.

Море наполнено звуками: скрипом старых снастей, ревом бури, ласковым шепотом прибоя, звоном якорных цепей, грохотом шторма.

На специально созданной к Ночи музеев выставке «Эволюция якоря — устройства и символы» (куратор ведущий методист ЦВММ Андрей Руденко) вы узнаете, почему у разных типов якорей разное количество лап, какие суеверия и обряды были связаны с якорями у мореплавателей прошлых веков, и правда ли, что адмиралтейский якорь сейчас чаще можно увидеть в музее, чем на корабле.

Еще одна новая экспозиция, которую представит ЦВММ гостям Ночи музеев – фотовыставка сотрудника фото-службы музея Екатерины Аксеновой «Море, твоим матросом хочу я стать …». Работа в стенах Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого открыла новые грани творчества Екатерины Аксёновой как фотохудожника, а взгляд женщины и матери позволил по-новому посмотреть на бесценные артефакты через их отражение в чистых глазах ребёнка. Фотоработы Екатерины Аксёновой – это запечатленные эмоции тех маленьких посетителей ЦВММ музея, кто впервые смог прикоснуться к удивительному и романтическому миру морской истории.

С 18:00 до 21:30 часов на выставке «Победы адмирала Ушакова» маленьким гостям музея расскажут о морских премудростях и службе на корабле.

Благодарим за сотрудничество в создании программы Адмиралтейский район Санкт-Петербурга, во многом и благодаря усилиям которого на площадках музея будут представлены сценические проекты. Это выступления музыкантов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, мультижанровая рок-опера «Паруса» в постановке Театра-студии Санкт-Петербургского государственного университета (ПМК «Ритм») с участием танцевальной группы «Free-jazz».

Ближе к полуночи нас всех «сорвет с якорей» и наступит время рока. Выступят музыканты Школы акустического рока Ярослава Цесника, школы музыки и медиа «Скворец» и другие рок-коллективы.

В музейных залах пройдут спектакли, тематические перформансы, мастер-классы, квесты, конкурсы и выступления реконструкторов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице