22.05.2021 (22:00)

В ЦСКА состоялся детский турнир «Матч регби» по тэг-регби, приуроченный ко Дню защиты детей

Сегодня в крытом легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСКА прошел настоящий праздник регби – детский турнир по тэг-регби «Матч регби», приуроченный ко Дню защиты детей.

В мероприятии приняли участие 85 команд - более 900 юных регбистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Малоярославца, Калужской, Курской и Новгородской областей.

Футбольное поле КЛФК ЦСКА было поделено на 10 площадок, на которых весь день проводились матчи детского турнира по тэг-регби. Игры обслуживала бригада из 21 судьи. Главным судьей турнира выступил судья всероссийской категории, председатель всероссийской коллегии судей Федерации Регби России Алексей Брызгалин. Это первый совместный турнир по тэг-регби, организованный Федерацией регби России и регби-клубом ЦСКА.

Церемония началась с доклада директора Академии Регби-клуба ЦСКА, капитана мужской команды Регби-клуба ЦСКА Петра Ботнараша начальнику ЦСКА о построении команд.

«Отрадно видеть такое большое количество детей сегодня здесь в стенах родного ЦСКА на таком важном и масштабном мероприятии. Мы собрали 85 команд. Ребята, вы олицетворяете ребятишек всей страны, которые могут жить настоящей спортивной жизнью и быть вовлечены в такие большие праздники, - отметил в своем приветственном слове Алексей Митрюшин.

Открыл туринр по тэг-регби начальник Центрального спортивного клуба Армии полковнику Артем Громов.

«Искренне рад, что вы выбрали спорт. И именно такой замечательный вид спорта, как регби. Этот турнир начало большого проекта. Также он дает начало работы отделения регби в спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу, волейболу и мини-футболу ЦСКА. Уже с завтрашнего дня любой может записаться в эту школу, - заметил Артем Валерьевич. – Желаю всем вам честной и бескомпромиссной борьбы».

Также он отметил, что основная идея этого турнира дать мощный толчок к развитию детского регби. «Данный турнир проходит в формате фестиваля. Он дает хороший соревновательный опыт всем участникам. Но главная задача - привлечь детей к спорту, такому замечательному виду, как регби».

По окончании официальной части перед присутствующими выступили с показательным выступлением военнослужащие разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Десант - это мужество, храбрость и боевая готовность номер 1.

В течении турнира гостей и участников развлекали зоны активностей, где любой желающий мог сделать классные фото на память в фотозоне, попробовать себя на меткость в бросании регбийных мячей в мишени, посмотреть выставку стрелкового оружия от Министерства Обороны Российской Федерации.

Участники и гости турнира также могли подкрепиться, отведав полевую кухню.

С 1 июня будет запущена серия челенджей, конкурсов и заданий на регбийную тематику от известных представителей вида спорта регби. Челендж продлиться год и станет промо компанией турнира, который в 2022 году проведут во всех 85 регионах страны.

Справочно:

Тэг-регби – это бесконтактный вид регби, в который может сыграть каждый. Вместо захватов тут используется отрывные ленты, которые надо сорвать с пояса, чтобы остановить соперника.

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