23.05.2021 (08:00)

Десантники из Новороссийска готовят технику и вооружение к учениям различного масштаба и жарким полигонным будням

Военнослужащие частей и подразделений гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированного в городе-герое Новороссийске проводят сезонное обслуживание штатной техники для эксплуатации в летнем периоде обучения.

В ходе проводимых мероприятий выполняется комплекс всех необходимых технологических операций. Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.

На каждой штатной единице техники проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации, а также готовности техники к выполнению задач.

Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.



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