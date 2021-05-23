23.05.2021 (08:00)
Десантники из Новороссийска готовят технику и вооружение к учениям различного масштаба и жарким полигонным будням
Военнослужащие частей и подразделений гвардейского соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированного в городе-герое Новороссийске проводят сезонное обслуживание штатной техники для эксплуатации в летнем периоде обучения.
В ходе проводимых мероприятий выполняется комплекс всех необходимых технологических операций. Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования.
На каждой штатной единице техники проводится до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.
На завершающем этапе перевода техники специально созданная командованием соединения комиссия проведет проверку качества выполненных работ на предмет готовности к летнему периоду эксплуатации, а также готовности техники к выполнению задач.
Сезонное обслуживание боевых машин завершится в конце мая, после чего с военнослужащими будут проведены занятия по изучению требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.