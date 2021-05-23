23.05.2021 (09:00)

В Севастополе продолжается приём документов для поступления в филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище)

В Севастополе продолжается приём документов для поступления в филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).

В учебном заведении для приёма личных дел кандидатов на поступление ежедневно работает приёмная комиссия, которая ведёт приём документов от родителей или законных представителей желающих поступить на обучение в 5 класс в 2021 году. Также приём личных дел кандидатов на поступление организован через операторов почтовой связи или в электронном виде на адрес электронной почты училища.

Срок окончания приёма документов кандидатов на поступление в училище 31 мая 2021 года.

Условия и порядок приёма в филиал Нахимовского ВМУ в Севастополе, требования к кандидатам, а также изменения в организации проведения вступительных испытаний оперативно размещаются на сайте училища sevnvmu.mil.ru.

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