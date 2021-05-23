23.05.2021 (01:30)

В Кстово состоялась Межвузовская военно-инженерная универсиада

На базе 210 межвидового регионального учебного центра (по подготовке младших специалистов инженерных войск) г. Кстово, Нижегородская обл. прошёл финал Межвузовской военно-инженерной универсиады.

В Универсиаде приняли участие студенты, проходящие обучение по военно-учетным специальностям инженерных войск, военных учебных центров при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования. Всего соревновалось 10 команд по 10 человек.

В финальной части состязания участники провели военно-инженерную эстафету. Она включала в себя последовательное прохождение шести этапов. На первом этапе команды преодолели элементы инженерно-штурмовой полосы: спуск по канату с макета вертолета, гибкий мост, канатная стенка, макет двухэтажного здания, метание кошки. Затем студентов ждало смешанное противотанковое противопехотное минное поле. На третьем этапе на специальной надувной лодке участники преодолевали водную преграду. На следующей точке команды произвели установку секции габионов насыпного типа, проволочного заграждения и минного поля. Потом студенты выполнили мероприятия по обеспечению отхода: форсировали водную преграду, преодолели макет двухэтажного здания и гибкий мост. На заключительном этапе участники снарядили противотанковыми минами гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, развернули электростанцию АБ-480 и замаскировали укрытие с помощью маскировочных сетей.

В финале за первенство боролось 4 команды. Первое место заняла команда Донского государственного технического университета с общим временем 42 мин. 44 сек. Второе место за Уральским федеральным университетом им. Б.Н.Ельцина, время - 46 мин. 31 сек. Третье место заняла команда Федерального дальневосточного университета, пройдя эстафету за 48 мин. 54 сек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице