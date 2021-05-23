23.05.2021 (01:00)

В Казани состоялся первый тур регионального этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 среди военных вузов

На базе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища состоялся первый тур регионального дивизиона «Центр» Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 среди сборных команд военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

В соревнованиях принимали участие 5 сборных команд из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Омского автобронетанкового инженерного института, Новосибирского высшего военного командного училища, Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, а также Вольского военного института материального обеспечения.

В тяжелейшей борьбе, победителями первенства стали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Второе место заняли военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института. Замкнула тройку сильнейших команда Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

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