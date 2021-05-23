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23.05.2021 (01:00)

В Казани состоялся первый тур регионального этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 среди военных вузов

На базе Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища состоялся первый тур регионального дивизиона «Центр» Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7 среди сборных команд военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

В соревнованиях принимали участие 5 сборных команд из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Омского автобронетанкового инженерного института, Новосибирского высшего военного командного училища, Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, а также Вольского военного института материального обеспечения.

В тяжелейшей борьбе, победителями первенства стали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Второе место заняли военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института. Замкнула тройку сильнейших команда Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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