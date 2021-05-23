23.05.2021 (04:00)
В соединении дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы.
В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.
На занятиях были рассмотрены более 15 актуальных тем, включая правила пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.
Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.
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