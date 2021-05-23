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23.05.2021 (04:00)

В соединении дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли комплексные занятия по безопасности военной службы.

В ходе проведения занятий было развёрнуто 10 учебных мест с использованием, макетов, средств имитации взрывчатых веществ, манекенов и муляжей боеприпасов.

На занятиях были рассмотрены более 15 актуальных тем, включая правила  пожарной безопасности, работы с электроприборами, дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности несения внутренней и караульной службы, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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