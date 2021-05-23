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23.05.2021 (02:30)

Военнослужащие соединения дальней авиации выполнили плановые стрельбы

В Саратовской области в соединении дальней авиации военнослужащие выполнили плановые стрельбы из автомата АК-74М и пистолета Макарова.

Перед выполнением практической части мероприятия с военнослужащими был проведен инструктаж и поэтапно отработан каждый элемент данного комплекса, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы.

«Военнослужащие, принимавшие участие в сдаче зачетов, выполнили нормативы и показали положительные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Мероприятие было организовано согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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