22.05.2021 (21:30)

В городе Кронштадт проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый сохранению памяти воинов-защитников России в Первой Мировой войне

В городе Кронштадт, на территории Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости, при участии командования Западного военного округа и ФГАУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа» проходит военно-исторический фестиваль «Великая война. Рождение «Частей смерти». Год 1917», посвящённый сохранению памяти воинов защитников России в Первой Мировой войне 1914-1918 годов.

Мероприятие посвящено созданию в мае 1917 года по решению Верховного главнокомандующего русской армии генерала А.А. Брусилова новых воинских подразделений русской армии - революционных батальонов из волонтёров тыла, что положило начало официальной истории «ударных частей» русской армии, сохранивших верность Родине и присяге.

В рамках фестиваля проводится реконструкция боев на Восточном и Западном фронтах Первой мировой войны периода весны-начала лета 1917 года, в которой принимают участие около 200 реконструкторов, из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Вологды, Мурманска, Ленинградской области и Республики Карелия.

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